محمود الليثي: «هنغني سطلانة ببلاش في فرح طاهر».. والأغنية وصلتني للعالمية

كشف الفنان محمود الليثي، عن غناءه بصحبة كل عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسن الخلعي، صناع أغنية «سطلانة»، في فرح لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر، قائلا: «مبدأيا إحنا الأربعة هنغني في فرح طاهر محمد طاهر ببلاش، لأن وشه حلو علينا».

وأضاف محمود الليثي، خلال لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «DMC»، «البداية لما الأهلي كسب الوداد، وبعد ما المباراة خلصت واللاعبين خارجين من المدرج، حسين الشحات ماسك الموبايل، وطاهر حاطط السماعة وضغط على أي أغنية في البلاي ليست، فكانت أغنية سطلانة».

الليثي: أغنية سطلانة مكسرة الدنيا

وتابع: «إحنا نمنا وصحينا تاني يوم لقينا الأغنية مكسرة الدنيا، وزادت حلاوة لما لقينا منتخب الأوليمبي غناها، ونويل رقص عليها، وكمان الأطفال في مدرسة كرة القدم في ريال مدريد غنوها، ومانشستر يونايتد».

وأشار محمود الليثي، إلى أنه سعى إلى العالمية، وأن أغنية «سطلانة» حققت له ذلك.

وأضاف حمدي بتشان: «أنا عملت أغاني كتير ناجحة في حياتي، لكن سطلانة نجاح مختلف، من بعد أغنية الأساتوك، وحسستنى إني أبدأ من أول وجديد، وادتني إحساس بالنجاح جامد جدا وجميل، لأن النجاح ده بيرضي النفس، وبيكون في حافز إن الشخص يبدأ من تاني».

الأغنية فرقت معايا أكيد

قال عبد الباسط حمودة: «الأغنية فرقت معايا أكيد، وودتني في أماكن تانية، زي أمريكا وإسبانيا، وأكيد بقى بيجيلي شغل أكتر وأفراح».