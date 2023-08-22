«سويلم» يبحث مع وزير التعاون الإنمائي السويدي دعم مبادرة التكيف بقطاع المياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع جون فورسيل وزير التعاون الإنمائي السويدي، على هامش مشاركة «سويلم» في الأسبوع العالمي للمياه في ستكهولم.

وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمى للمياه، مشيداً بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية، وخاصة الدعم المقدم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي «سيدا» لمصر والدول الأفريقية فى مجال المياه، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لمصر في عدد من المجالات الخاصة بالمياه في ظل وجود عدد من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية ويمكن أن تلبي المطالب المصرية خصوصاً في مجال بناء القدرات.

دعوة الجانب السويدي للاستمرار في المشاركة الفعالة بمؤتمرات المناخ

دعا «سويلم» الجانب السويدي للاستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بمؤتمرات المناخ لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال مؤتمر COP27، مع توجيه الدعوة للجانب السويدي لدعم مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe خاصة في ضوء الدور الهام لوكالات التمويل والمنظمات السويدية العاملة في مجال المياه فى دعم هذه المبادرة.

أهمية قيام الجانب السويدى بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه

أكد أهمية قيام الجانب السويدي بتقديم المنح والمساعدات الفنية في قطاع المياه للدول الأفريقية لمواجهة تحديات المياه والغذاء التي تواجه القارة الأفريقية ودعم السياسة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهذه الدول.