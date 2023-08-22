إيكونومست: الأمريكيون أنفقوا 90% من مدخرات كورونا

في العام الماضي، ارتكز نجاح الاقتصاد الأمريكي على ثلاث ركائز؛ هي سوق عمل جيد، وانخفاض التضخم، والإنفاق القوي الذي تغذيه المدخرات المتراكمة خلال وباء كورونا، وبحسب مجلة إيكونومست ربما تكون الركيزة الأخيرة قد بدأت في التراجع.

إنفاق المدخرات

وأشارت الأبحاث التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إلى أن الأمريكيين أنفقوا أكثر من 90% من المدخرات الفائضة التي جمعوها في عامي 2020 و2021، ويقدر الاقتصاديون أن ما تبقى من المرجح أن يكون ذهبا.

وخلال الجائحة، أدت أشكال الدعم الحكومي إلى تعزيز الدخل الشخصي بأكثر من تريليون دولار، في حين أدت قيود الإغلاق إلى خفض إنفاق الأمريكيين بمقدار تريليون دولار أخرى، ونتيجة لذلك، تضخمت المدخرات الشخصية الشهرية من نحو 9% من الدخل في 2019 إلى أكثر من 30% في ربيع عام 2020، و20% خلال موجات ألفا ودلتا للجائحة في العام التالي، وإجمالا في راكم الأمريكيون مدخرات فائضة، وهو مبلغ أعلى مما كان متوقعا من ما قبل الوباء بنحو 2.1 تريليون دولار.

انخفاض معدلات الإدخار

وتابعت المجلة أن البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، وهو وكالة حكومية، تظهر أنه بحلول يونيو 2022، انخفض معدل الادخار الشخصي في أمريكا إلى 2.7% فقط، ورغم أن المعدل ارتفع قليلا منذ ذلك الحين، في يونيو استحوذت الأسر على 4.3% من دخلها لا أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وهناك دلائل تشير إلى أن عددا متزايدا من الأسر تعاني من ضغوط مالية، وتظهر البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن ديون بطاقات الائتمان تبلغ الآن أكثر من تريليون دولار أو حوالي 4% من الدخل السنوي بزيادة 16% عن العام الماضي، كما أن المدفوعات المتأخرة على بطاقات الائتمان وديون قروض السيارات آخذة في الارتفاع.