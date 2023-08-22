جورج وسوف يحتفل بحفيدته الأولى: «يقبرني اللي خلقك» (فيديو)

احتفل الفنان جورج وسوف، اليوم، بمراسم المعمودية الخاصة بحفيدته الأولى التى أطلق عليها اسم «أميا»، التي رزق بها بعد وفاة نجله وديع.

جورج وسوف يحتفل بحفيدته الأولى

وظهر الفنان جورج وسوف، في مقطع فيديو، يحمل حفيدته الأولى «أميا» وهي ترتدي فستان عرس، وداعبها قائلا: «يقبرني اللي خلقك».

يذكر أن وديع نجل الفنان جورج وسوف غيبه الموت مؤخرا بعد خضوعه لعملية جراحية، وهو الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة لوالده.