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جورج وسوف يحتفل بحفيدته الأولى: «يقبرني اللي خلقك» (فيديو)

كتب:

بسمة شطا
06:37 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
جورج وسوف يحمل حفيدته الأولى

جورج وسوف يحمل حفيدته الأولى

احتفل الفنان جورج وسوف، اليوم، بمراسم المعمودية الخاصة بحفيدته الأولى التى أطلق عليها اسم «أميا»، التي رزق بها بعد وفاة نجله وديع.

جورج وسوف يحتفل بحفيدته الأولى 

وظهر الفنان جورج وسوف، في مقطع فيديو، يحمل حفيدته الأولى «أميا» وهي ترتدي فستان عرس، وداعبها قائلا: «يقبرني اللي خلقك».

يذكر أن وديع نجل الفنان جورج وسوف غيبه الموت مؤخرا بعد خضوعه لعملية جراحية، وهو الأمر الذي تسبب في حالة حزن كبيرة لوالده.

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بقلم بسمة شطا