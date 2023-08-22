رئيس جنوب أفريقيا: مجلس أعمال بريكس منصة مهمة لتطوير التعاون بين دول المجموعة

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إن مجموعة بريكس ليست موجودة فقط من أجل تعزيز التعاون بين الحكومات أو توسيع التعاون بين الناس والشعوب ودول المجموعة والدول الأخرى، ولذلك جرى تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وعمل المجال الرياضي.

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا، خلال كلمته أمام قمة بريكس، التي تعرضها قناة «إكسترا نيوز»، أن مجلس الأعمال في بريكس يعتبر منصة مهمة ومتطورة لتطوير تعاون دول بريكس والنمو الاقتصادي الذي سمعتم عنه خلال النتائج فإن التغيرات التي تحدث في اقتصادات بريكس خلال السنوات العشر الأخيرة أثرت إلى حد بعيد على التغيرات في الاقتصاد العالمي.

وتابع: «نحن معا في دول بريكس نشكل ربع الاقتصاد في العالم وخمس التجارة العالمية وفيها أكثر من 40% من سكان العالم، وهذه الدول الخمس تشكل إلى حد بعيد جوانب مختلفة من الحياة في العالم».