«DMC»: الأجواء الطبيعية في العلمين تبهر زوار مهرجان «العالم علمين»

قالت شرمندة الدسوقي مراسلة قناة «DMC» في العلمين الجديدة، إن فعاليات مهرجان «العالم علمين» مستمرة، إذ شهد العديد من الفعاليات التي تجمع الفن والثقافة والرياضة والترفيه.

أجواء العلمين أبهرت الزوار

وأكدت «الدسوقي»، خلال مداخلة هاتفية عبر «نشرة أخبار DMC»، أنه ستتم إقامة فعاليات على الكورنيش، وأن الأجواء الطبيعية في العلمين أبهرت الزوار.

وتابعت: «سيتم تقديم الكثير من العروض الثقافية والتراثية من أكثر من محافظة للتعبير عن التراث الشعبي المصري الأصيل، كما سيتم غدًا تقديم أمسية غنائية رائعة يقدمها مسرح الشارع لأغاني عبد الحليم حافظ والفنانة شادية».

واستطردت: «سيتم استقبال مهرجان القاهرة للدراما في نهاية فعاليات مهرجان العالم علمين يوم الخميس المقبل، حيث سيتم الاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق أول عمل درامي مصري».

استعدادات لحفل محمود الليثي

وأشارت إلى أن مدينة العلمين الآن تستعد لحفل شعبي مساء اليوم، لكل من محمود الليثي، محمد عدوية، ومسلم، كما سيتم استقبال نجم الراب الأمريكي الفنان راس، يوم الجمعة المقبل.