إصدار الشهادات الصحية للعاملين بمجال تداول الغذاء.. إليك التفاصيل

تعد الشهادات الصحية وثيقة تؤكد عدم إصابة العامل بأي من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، فهي مستند رسمي يفيد بوصف الحالة الصحية للعاملين في مجال المطاعم وتصنيع الأغذية والأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وهو مستند مفيد يثبت خلوهم من الأمراض المعدية ويؤكد جاهزيتهم للاشتغال في المهن المتعلقة بالصحة العامة.

الهدف من الشهادات الصحية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الهدف من الشهادات الصحية هو ضمان صحة العامة سواء للعامل في مجال التغذية أو المتعامل معه، مضيفا، عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن على مستوى مصر هناك ما يقرب من 982 ألفا و368 عاملا في مجال تداول الغذاء وهناك 251 مركزاً للفحص والكشف عن العاملين.

كيفية الحصول على الشهادة الصحية

وشرح عبدالغفار كيفية الحصول على الشهادة الصحية قائلاً «يتوجه العامل في مجال الغذاء للمراكز لتقديم طلب ويتم عمل فحوصات إكلينيكية وتحاليل معملية ثم يتم إصدار الشهادة له».

واستكمل أنه قريبا ستكون هذه الإجراءات ممكينة حيث يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني ثم يتلقى رسالة بموعد الفحوصات وتصدر الشهادة الصحية من خلال وحدة الشهادات المؤمَّنة وترسل له عن طريق البريد على عنوانه، ويتم تجديد الشهادة سنوياً في الفترة الحالية ولكن المتابعة والرقابة تتم بشكل دوري.