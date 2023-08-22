طارق الجنايني: تأسيس اتحاد منتجي مصر لم يكن ليحدث إلا بدعم من «المتحدة»

قال المنتج طارق الجناينى إن تأسيس اتحاد منتجى مصر من الخطوات المهمة التى كان يترقبها الجميع منذ سنوات طويلة، ولم تكن تحدث إلا بوجود كيان كبير ومنظم مثل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكداً أن منتجى مصر المنتمين للاتحاد لهم باع طويل فى السوق المصرية وصناعة الدراما التليفزيونية.

وأضاف طارق الجناينى، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحاجة إلى التنظيم ووضع آليات للعمل تعد من الأمور الملحَّة بالنسبة للجميع، وبالتأكيد أن يتم هذا الأمر تحت رعاية مؤسسة كبيرة كـ«المتحدة» يساهم فى تسهيل خطوات كثيرة كنا نتطلع إليها منذ سنوات، مشيراً إلى أن الاجتماع كان فى غاية الأهمية وساهم فى وضع كثير من الأسس، وهناك اجتماعات أخرى تستهدف أموراً كثيرة والعمل على تطويرها فيما يتعلق بالمحتوى أو الأجور وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن مستوى الأعمال الدرامية فى مصر يرتفع ويرتقى عاماً تلو الآخر بصورة كبيرة، وهناك مكتسبات كثيرة حدثت فى الفترة الماضية، لاسيما فيما يخص طبيعة توزيع الأعمال فى الدول العربية، وفكرة وجود اتحاد للمنتجين أمر مهم لتنظيم العملية الإنتاجية، وتطويرها والحفاظ على مكتسبات السنوات المقبلة، موجهاً التحية للشركة المتحدة باعتبارها كياناً كبيراً قادراً على الالتقاء مع شركات الإنتاج لصالح الصناعة والدراما المصرية فى المستقبل.