محمد مشيش: اتحاد منتجي مصر يحافظ على اقتصاد صناعة الدراما والسينما

قال المنتج محمد مشيش، إن فكرة إطلاق اتحاد منتجى مصر هدفها الحفاظ على ريادة الصناعة المصرية ومواجهة الفوضى فيها، خصوصاً أن الفن المصرى يمثل قوة مصر الناعمة على مدار سنوات طويلة، وبالتالى لا بد من المحافظة على اقتصاد صناعة الدراما والسينما، بما يضمن استمراريتها، ويعمل على زيادة جودتها وحمايتها، باعتبارها من الصناعات المهمة للغاية، حسب قوله.

وأشار محمد مشيش لـ«الوطن» إلى أن هناك الكثير من العاملين فى مجال صناعة الدراما والسينما، ومنهم من يتحصّل على أجور قليلة للغاية، الأمر الذى يستدعى بالفعل تذكرهم والتفكير فى حالتهم والعمل على صالحهم، والتطرّق إلى مسألة الأجور بشكل عام، وهو ما يهدف إليه اتحاد منتجى مصر، للإيمان بأن مصر لها ريادة فريدة فى مجال الفنون، ومن ثم تستحق الاهتمام.