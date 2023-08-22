«الخدمات الزراعية»: توزيع تقاوي أقماح على المزارعين بأسعار التكلفة

تحدث الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة عن اجتماع الرئيس السيسي، برئيس الوزراء لدعم المزارعين، قائلا: «هذا الاجتماع ليس الوحيد وكان من اللازم النظر إلى إضافة رقعة زراعية جديدة بالوادي والدلتا».

دراسة جيولوجيا الأرض

وأضاف عباس الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، أن الاستصلاح يبدأ من خلال دراسة جيولوجيا الأرض ومدى ملوحتها وأنواع النباتات التي تنمو في هذه الأراضي وتحقق الهدف، بالإضافة لدعم الفلاح من التقاوي المنتقاة ولذا يتم العمل على الزيادة الأفقية بإضافة أراضي ورأسية عن طريق التقاوي.

أوضح عباس الشناوي، أن الإدارة المصرية لإنتاج التقاوي لديها إنتاج تقاوى أقماح منتقاه ستغطى الموسم المقبل، وبأسعار التكلفة فقط ستوزع على المزارعين.

إضافة ملايين الأفدنة

ولفت «الشناوي»، إلى أن المناخ المصري يقع في حزام الجفاف ومعظم التوسعات تعتمد على المياه الجوفية، وما نراه من إنجازات في إضافة ملايين من الأفدنة خلال السنوات الماضية لمواكبة الزيادة السكانية.