وزير الزراعة: الإفراج عن 284 ألف طن أعلاف «صويا» وذرة بـ141 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، جرى الإفراج عن 284 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بنحو 141 مليون دولار خلال الفترة من 4/8/2023 حتى 17/8/2023، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.

الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بنحو 81 مليون دولار

أضاف القصير، أن الإفراج شمل 224 ألف طن من الذرة بحوالي 81 مليون دولار، وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 45 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من «16 أكتوبر2022 حتى 17أغسطس 2023» 7.2 مليون طن منهم 5.2 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.