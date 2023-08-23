عاجل.. أمطار غزيرة على الكعبة.. سبب رفع الإنذار للأحمر بالسعودية

تساقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وعلى الحرم المكي الشريف أثناء صلاة المغرب، وقالت إمارة مكة المكرمة، إنه جرى رفع درجة التنبيه إلى «إنذار أحمر» من المركز الوطني للأرصاد في السعودية، عن أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 11 مساءً تشمل محافظات «الجموم - العاصمة المقدسة - الكامل - الطائف - أضم - ميسان - العرضيات»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

المركز الوطني للأرصاد بالسعودية يؤكد تأثر مكة المكرمة بالأمطار

ونشرت قناة الإخبارية السعودية، مقاطع فيديو توثق هطول الأمطار على مكة المكرمة وعلى الحرم المكي، حيث ظهر عدد من المعتمرين وهم يؤدون مناسك العمرة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس»: «هطلت أمطار غزيرة، مساء الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد».

فيما أكد المركز الوطني للأرصاد، تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

تعليق الدراسة الحضورية بجامعة أم القرى

كما أعلنت إمارة مكة المكرمة أنه بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية وحرصًا من جامعة أم القرى على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم الأربعاء الموافق 7-2-1445هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وتوقع بيان المركز الوطني لهيئة الأرصاد الجوية في السعودية، تساقط أمطار تكون من خفيفة إلى متوسطة، على عدة مناطق، تشمل فرسان، جازان، الدرب، بيش، البرك، القحمة، العرين، بيشة، طريب.