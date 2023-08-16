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تفاصيل إنقاذ 5 طيور فلامنجو بالإسكندرية.. عُثر عليها في كافتيريا

كتب:

مريم جاد
03:51 ص | الأربعاء 16 أغسطس 2023
طائر الفلامنجو

طائر الفلامنجو

أوضح الدكتور سامح رياض، رئيس جهاز شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل إنقاذ 5 طيور بشاروش (الفلامنجو)، بعد العثور عليها في إحدى الكافتيريات الموجودة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية في حالة سيئة، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رئيس شؤون البيئة: وجدنا طيور الفلامنجو في الكافتيريا وكانت في حالة سيئة

وأضاف رياض خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»: «تحركنا بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وتوصلنا للمكان، ووجدنا طيور الفلامنجو في الكافتيريا وكانت في حالة سيئة، فهي من الكائنات المسؤولة عن التوازن والتنوع البيئي».

الطيور غير قادرة الآن على الطيران

وشدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الطيور ونقلها لحديقة الحيوان، مضيفًا: «ريش الفلامنجو لم يكن في كامل لياقته، والطيور غير قادرة الآن على الطيران».

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بقلم مريم جاد