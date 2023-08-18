رحلة علاج استغرقت 88 يوما.. إنقاذ حياة سيدة أصيبت بتسمم دموي بالأقصر

نجحت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في إنقاذ حياة سيدة مصابة بتسمم دموي عالي الخطورة، إثر خضوعها لولادة قيصرية بأحد المراكز الخاصة، واستغرقت رحلة العلاج 88 يومًا.

واستقبلت طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، سيدة بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة في الأول من شهر مايو الماضي، وبها آثار جرح قيصري حديث، وبفحصها تبين أنها تعاني من تسمم دموي عالي الخطورة، نتيجة عدوى شديدة ظهرت عليها عقب إجراء عملية ولادة في أحد المراكز الخاصة.

مصابة بصدمة تسمميه شديدة

وأكدت التحاليل، أن المريضة مصابة بتعفن في الدم مصحوب بصدمة تسممية شديدة، تؤدي إلى الوفاة في معظم الأحيان، حيث تصيب كافة أجهزة الجسم الحيوية بفشل حاد مع غيبوبة مصحوبة بخلل في النظام القلبي الرئوي بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وخفقان شديد بالقلب، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 55% وإصابة أنسجة الجلد بقرح الفراش من الدرجة الثالثة.

وجرى وضع السيدة بغرفة العناية المركزة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لإنعاش أجهزة الجسم الحيوية والحفاظ على استمرارية عمل القلب والجهاز التنفسي، باستخدام الأجهزة الطبية المساعدة.

وأوضحت هيئة الرعاية بالأقصر، أن الفريق الطبي استمر على مدار 88 يومًا متواصلة من المثابرة والرعاية العلاجية المتكاملة، في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة والعلاج الدوائي اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية، واستجابت السيدة أخيرًا واستعادت الوعي مرة أخرى.

36 فردًا ساهموا في علاج الأم

وأشارت الرعاية الصحية بالأقصر، إلى أن الأم التي تبلغ من العمر 22 عامًا، وهي أم لطفلين أصغرهما حديث الولادة، خضعت لكافة الإجراءات الطبية والفحوصات العلاجية اللازمة بمتابعة أكثر من 36 فردًا من الفرق الطبية على مدار 3 أشهر متكاملة، بإشراف متخصصين من أقسام العناية الفائقة وأقسام القلب والصدرية والجلدية والزراعات المختبرية للفحوصات المعملية، بجانب إشراف متخصصين من أقسام التغذية العلاجية، وخدمات مكثفة من قسم العلاج الطبيعي والتمارين السريرية للحفاظ على الجهاز الحركي وتنشيطه.

وأظهرت النتائج المعملية أخيرًا سلبية وجود أي نشاط ميكروبي في الدم والخلايا، وجرى تعقيم الجرح مصدر العدوي ومتابعته.

الأم ترى مولودها للمرة الأولى بعد 88 يومًا

وتابعت الهيئة: خرجت الأم معافاة تمامًا في نهاية شهر يوليو الماضي، وتمكنت من رؤية رضيعها لأول مرة بعد إنقاذها من الموت المحتم، بدعم الفريق الطبي المميز بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.