مستشفى بنها الجامعي في مهمة إنقاذ.. جراحات نادرة وإعادة توصيل إصبع مبتور

أعلن مستشفى بنها الجامعي نجاح الفرق الطبية في إجراء 3 جراحات عاجلة ونادرة لإنقاذ 3 أشخاص من حالات بناء القفص الصدري وعيب خلق بالقلب وإعادة توصيل إصبع مبتور بيد مريض.

تفاصيل جراحتي قلب عاجلتين ببنها الجامعي

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي في بيان له، أنه جرى إجراء جراحتين نادرتين لحالتين بقسم جراحة القلب والصدر، مشيرا إلى أن الحالة الأولى كانت تصليح وإعادة بناء القفص الصدري لطفل يعاني منذ الولادة من أعراض صدر الحمامة أو «الصدر الجؤجؤي» وهو عيب خلقي نادر يعاني فيه الشخص من بروز خارجي لعظمة القص من منتصف الصدر وهو ليس له أهمية أو أعراض مرضية، ولكنه سبب من أسباب التنمر على الأطفال ويؤدي إلى تأثر نفسي شديد للطفل في وسط أقرانه.

أوضح المدير التنفيذي لبنها الجامعي أنه حضر الطفل للمستشفى وتم حجزه وتجهيزه للعمليات واجراء العملية حيث قام بإجرائها الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم و الدكتور محمد الجزار الأستاذ المساعد بالقسم وبمعاونه الدكتورة خديجة فتحي المدرس بالقسم حيث تم استئصال الغضاريف المعوجة بالصدر واعادة وضع عظمة القص الي وضعها الطبيعي وخرج المريض بسلامة الله وحفظه لاستكمال علاجه بالقسم الداخلي.

أشار المدير التنفيذي إلى أن الحالة الثانية عبارة عن تصليح عيب خلقي نادر بالقلب لشاب يبلغ من العمر 22 عاما حيث كان يعاني من ثقب بين الأذينين مع ثقب اخر في الصمام الميترالي المعروف بـ «عيب جزئي بالحاجز الأذيني البطيني»حيث تم اجراء الجراحة بواسطة الدكتور باسم مفرح عجلان والدكتور محمد عمر والدكتورة هبة أبو الخير والدكتورة فاطمة محمد.

أول جراحة ميكروسكوبية بـ«بنها الجامعي»

أضاف المدير التنفيذي، في بيانه، أن الجراحة الثالثة كانت عبارة عن جراحة ميكروسكوبية فائقة الدقة لتوصيل إصبع مبتور على مستوى السلامة البعيدة سبابة اليد اليمنى حيث استمرت الجراحة 8 ساعات، تم خلالها توصيل الأوعية الدموية للإصبع وإعادته للحياة، مشيرا إلى أن الجراحة تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ مستشفى بنها الجامعى وأن المريض ما زال في مرحلة الشفاء وتحت المتابعة والملاحظة المستمرة، متمنيا له تمام الشفاء وخروجه من المستشفى، مقدما الشكر للفريق الجراحى حيث جرى استقبال مريض مصاب بحادث تعرض خلاله إلى إصابات متفرقة باليد والجسم ومنها بتر إصبع السبابة باليد اليمنى وجرى على الفور عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمريض تجهيزه للدخول لغرفة العمليات.