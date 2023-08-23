أحمد فايق يكشف تفاصيل الحلقة الجديدة من لوغاريتم.. مصري وسعودي تميزا في كوريا

كشف الإعلامي أحمد فايق، تفاصيل الحلقة الجديدة من برنامج لوغاريتم، المذاع على قناة «دي إم سي»، والتي من المقرر أن يستضيف خلالها الدكتور عمرو حسين ماضي، خريج كلية العلوم جامعة القاهرة قسم كيمياء خاصة، وله 5 براءات اختراع من 3 قارات، عمله يتركز على علاج المياه من الملوثات البترولية، وهو أستاذ باحث في جامعة «يونج نم» في قسم هندسة كيميا، وحصل على المركز الثالث بين أفضل الباحثين في كوريا في المجال البيئي في معالجة المياه، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إنجازات في سن صغيرة

وتابع «إنجازات كبيرة أوي في سن صغيرة وصعب جدا في ظروف حياة مش سهلة في كوريا بسبب اختلاف الثقافة والعادات و الغربة، لقينا إن الدكتور عمرو مش لوحده ومش العربي الوحيد الموجود في جامعة يونج نم، لقينا إن بيشارك دكتور عمرو في بعض أبحاثه الدكتور صالح وهو سعودي وقدمه لينا كإنه بيقدم أخوه اللي كان جاي يحضر التصوير عشان يساند صديقه ويدعمه».

نجاحات علمية

وأضاف «ولما سألنا عن السر دكتور صالح قالنا إنهم في كوريا هما السند لبعض بيشتغلوا مع بعض وبيسندوا بعض حتى الطبيخ بيطبخوا لبعض، والدكتور صالح والدكتور عمرو بيجمعوا مصر والسعودية في نجاحات علمية كبيرة العالم بيشيد بيها بس قبل النجاح على المستوى المهني، الصداقة كانت هي المفتاح، الاثنين بينهم أبحاث ومواضيع مشتركة عظيمة.. هنعرف تفاصيلها في الحلقة الجاية من لوغاريتم الجمعة 8 مساء على DMC».