أحمد فايق يلعب «الحبار» و«بينج بونج» مع شاب كوري في «لوغاريتم»

قال زين، كوري الجنسية، وزوج نور الدمرداش، مرشدة سياحية مصرية بكوريا الجنوبية، إن لعبة «الحبار» لعبة تقليدية، وهي شخص أمام آخر الأول يحاول الوصول للدائرة، والثاني يحاول صده، وإذا وصل الشخص للدائرة فهو بذلك قد فاز.

قواعد اللعبة تختلف من كل قرية

وأضاف زين، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» على قناة DMC: «قواعد اللعبة تختلف من كل قرية وأخرى وكل مدينة وأخرى، وبعد الأطفال قد يدفعون بعضا في هذه اللعبة».

وخلال الحلقة، لعب الإعلامي أحمد فايق لعبة «الحبار» مع زوج «نور» الكوري، وتخلل اللعب وصلة ضحك وهزار، حيث ترك أحمد فايق زوج «نور» يفوز خلال هذه اللعبة، قائلا: «أنا سبتك تفوز عشان بنتنا المصرية»، كما لعبا معا «بينج بونج».