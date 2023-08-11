رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أحمد فايق يلعب «الحبار» و«بينج بونج» مع شاب كوري في «لوغاريتم»

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | الجمعة 11 أغسطس 2023
أحمد فايق يلعب «الحبار» مع مواطن كوري وزوجته المصرية

أحمد فايق يلعب «الحبار» مع مواطن كوري وزوجته المصرية

قال زين، كوري الجنسية، وزوج نور الدمرداش، مرشدة سياحية مصرية بكوريا الجنوبية، إن لعبة «الحبار» لعبة تقليدية، وهي شخص أمام آخر الأول يحاول الوصول للدائرة، والثاني يحاول صده، وإذا وصل الشخص للدائرة فهو بذلك قد فاز.

قواعد اللعبة تختلف من كل قرية

وأضاف زين، خلال لقائه الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» على قناة DMC: «قواعد اللعبة تختلف من كل قرية وأخرى وكل مدينة وأخرى، وبعد الأطفال قد يدفعون بعضا في هذه اللعبة».

وخلال الحلقة، لعب الإعلامي أحمد فايق لعبة «الحبار» مع زوج «نور» الكوري، وتخلل اللعب وصلة ضحك وهزار، حيث ترك أحمد فايق زوج «نور» يفوز خلال هذه اللعبة، قائلا: «أنا سبتك تفوز عشان بنتنا المصرية»، كما لعبا معا «بينج بونج».

اقرأ المزيد:

أحمد فايق في «لوغاريتم»: عندما يزور سائح كوريا الجنوبية يتم أخذ بصمة عينيه

الباحثة صوفيا الخولي لـ«لوغاريتم»: مزجت بين الخط الكوري والعربي لربط جسر ثقافي

والدة الباحثة صوفيا الخولي لـ«لوغاريتم»: ابنتي لديها شغف كبير وأثق في قدراتها

محمد مناع لـ«لوغاريتم»: أعمل بكوريا على مكافحة المادة المسببة لسرطان الكبد

محمد مناع لـ«لوغاريتم»: أنا أول باحث غير كوري يحصل على جائزة الإنجاز العلمي
بقلم محمد عزالدين