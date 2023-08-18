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أحمد فايق: «كوداك» كانت تستحوذ على 80% من سوق التصوير بالعالم

كتب:

محمد عزالدين
09:24 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

سرد الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «لوغاريتم» المذاع على قناة «DMC» من كوريا الجنوبية، معلومات عن مدينة ميونج دونج الكورية، قائلا: «المدينة تستهدف السياح من مختلف دول العالم، والترويج للماركات والبراندات الكوري جنوبية، وتوجد محلات لمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وهنا أيضا تأتي السيدات من مختلف دول العالم لشراء المنتج الكوري».

أماكن التسوق في سول

ولفت أحمد فايق إلى أنه عند السير فى أحد أماكن التسوق فى مدينة «سول»، وجدنا العلامة التجارية «كوداك» على التيشرتات، وهو ملك التصوير الفوتوغرافي على مدى سنوات، والتي كانت أحد الاختراعات وانتشرت فى جميع أنحاء العالم وأصبحت جزءا من ذكرياتنا.

سوق التصوير في العالم

وأوضح أحمد فايق أن «كوداك» نجحت فى أن تستحوذ على 80% من سوق التصوير فى العالم كله، عقب ذلك ظهرت شركة «فوجي» للتصوير ثم اختراع الكاميرا الرقمية، لافتا إلى أنه تم بيع شركات التصوير بـ 500 مليون دولار وأعلنت شركة «كوداك» بعد ذلك إفلاسها.

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