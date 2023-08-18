أحمد فايق يستعرض في «لوغاريتم» اللمسات الإنسانية للمدير الشاطر

سلط برنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، المُذاع عبر فضائية «DMC»، الضوء على مواصفات المدير في كوريا الجنوبية.

المدير الشاطر عنده لمسات إنسانية

وقال الإعلامي أحمد فايق: «المدير الشاطر عنده لمسات إنسانية مع اللي بيشتغل معاه، يعرف كل شيء وميعرفش حاجة، قدامك يبين لك إنه مش عارف حاجة، ويديك لمسة إنسانية، مثلًا النهاردة عيد ميلاد بنتك، المدير الشاطر يقدر يفرق بين الناس وطبيعتها، بين الحاد واللين».

الطبطبة الزيادة تؤدي لدلع في الشغل

وأضاف: «فيه ناس لو طبطبت عليهم بزيادة بيتحول الموضوع لدلع في الشغل، مبيشتغلش، لازم تكون شوية حاد معاه، وفي ناس تديها تقدير تديك أقصى حاجة ممكنة، وفي ناس تدلع، وشطارة المدير هو القدرة على التمييز بين الناس عارف إمتى يعاقب ويطبطب ويحتوي اللي حواليه».