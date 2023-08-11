أحمد فايق: أدوات المطبخ الكورية تفتح النفس.. و«البيسبول» لعبتهم الشعبية

تجول الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «لوغاريتم» على قناة DMC، في مول ضخم مخصص للأثاث والمطابخ في كوريا، ويضم أيضا أنتريهات جلد وقماش، وكرسي كبير بحجم طاولة السفرة، وأكواب وملاعق و«صواني وشوك» طعام، لافتا إلى أن الشكل العام لأدوات المطبخ عظيم ويفتح النفس.

الرياضة الشعبية الأولى في كوريا

وأوضح أحمد فايق، أن الرياضة الشعبية في كوريا هي لعبة «البيسبول» ثم «كرة القدم»، ثم «الطائرة»، وخلال الحلقة تجول فايق مع الفتاة النوبية، نور الدمرداش، مرشدة سياحية مصرية بكوريا الجنوبية، وزوجها الكوري «زين بارك» بمنطقة تنزه يباع فيها عدد كبير من الحلويات والأطعمة بألوان وأشكال مختلفة، منها بيع فراولة مغطاة بالحلوى.

برنامج «لوغاريتم»، يُعرض يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة على قناة dmc، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، بعد النجاح الذي قدمه من قبل في برنامج «مصر تستطيع».