صراع الهند وروسيا على الوصول إلى القمر بحثا عن الماء.. ما التفاصيل؟

حرب شرسة بين روسيا والهند، ولكن ليس الصراع على أرض أو موارد طبيعية، ولكنها الصراع على الوصول أولا إلى سطح القمر، ومن المقرر أن تصل سفن للبلدين في ذات التوقيت إلى القمر.

صراع بين الهند وروسيا

والمثير في الأمر أن روسيا والهند لا يتنافسان على الوصول للقمر وحسب، بل يتنافسان على الوصول إلى القطب الجنوبي في القمر، وهي منطقة خطيرة فشلت كل سفن الفضاء السابقة في الوصول إليها، والهدف من وراء ذلك البحث عن الثلوج وجليد الماء، وفقا لما أعلنته صحفية «ديلي ميل» البريطانية.

وقد أطلقت روسيا مركبتها الفضائية باسم المهمة «لونا 25» التي تحمل مركبة إنزال، لتصبح أول مهمة روسية لاستكشاف القمر منذ 50 عاما تقريبا.

محطة فستوتشني الفضائية

وجرى إطلاق المهمة من محطة فستوتشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي، وهي أول مهمة روسية منذ عام 1976، الذي شهد مهمة مماثلة إبان عهد الاتحاد السوفيتي السابق.

المهمة الهندية

وبدورها، أطلقت وكالة الفضاء الهندية، مركبة فضائية غير مأهولة إلى القطب الجنوبي البعيد من القمر في مهمة متابعة لجهودها قبل ما يقرب من أربع سنوات للهبوط بمركبة جوالة على سطح القمر.

وانطلقت «تشاندرايان 3»، والتي تعني «مركبة القمر» باللغة «السنسكريتية»، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا جنوبي الهند بمركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة جوالة، في عرض لتكنولوجيا الفضاء الناشئة في الهند.

وأوضح سريدهارا بانيكر سومناث المدير في منظمة أبحاث الفضاء الهندية عقب وقت قصير من الإطلاق: «مبروك للهند، بدأت تشاندرايان 3 رحلتها إلى القمر».

وقال رئيس وزراء العلوم والتكنولوجيا الدكتور جيتندرا سينغ: «إن مركبة الهبوط والمركبة الجوالة ذات الست عجلات التابعة لـ Chandrayaan-3 ستحملان حمولات ستزود المجتمع العلمي ببيانات حول التركيب والتكوين والخصائص الأخرى للتربة والصخور القمرية هناك».