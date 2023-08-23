جدول تسليم الدفعة الثانية من وحدات «سكن مصر» بـ«أرض المعارض».. اعرف ميعادك

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة البدء في تسليم الدفعة الثانية من وحدات «سكن مصر» بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، الأحد المقبل 3 سبتمبر حتى الأربعاء 13 من ذات الشهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية جدول تسليم الدفعة الثانية من وحدات سكن مصر بمنطقة أرض المعارض بالقاهرة الجديدة، بحسب ما أعلنه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

جدول تسليم وحدات سكن مصر

تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 3/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الإثنين 4/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الثلاثاء 5/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12/9/2023.

تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13/9/2023.

التوجه للبنك لإنهاء الإجراءات

ولفت المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن على المواطن الفائز بالشقة التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر الكائن في 2 شارع عباس العقاد، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.