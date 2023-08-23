السجن عام لـ3 أشخاص بتهمة سرقة أغطية «بلاعات» في القطامية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، تشكيل عصابي مُكون من 3 أشخاص لإدانتهم بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي في دائرة قسم شرطة القطامية، بالسجن المشدد لمدة عام مع الشغل وإلزامهم المصاريف الجنائية.

سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، قيامهم في دائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، بسرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحي وبيعها لأحد تجار الخردة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة.. بلاغ

وتلقى قسم شرطة القطامية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد قيام المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.