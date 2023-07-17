إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «العين السخنة - القطامية»

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق «القطامية - العين السخنة» اتجاه العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام لتلقي العلاج ورفع آثار الحادث من الطريق.

بلاغ الحادث

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغا من قائدي السيارات المارة على طريق «القطامية - العين السخنة» بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، ووقوع إصابات، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف السويس، 8 سيارات إسعاف لموقع الحادث، لتقديم التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

معاينة موقع الحادث

وأفادت المعاينة الأولية التي أجرتها قوة تأمين الطرق بوقوع تصادم سيارة ملاكي رقم «س و 1434» مع سيارة ملاكي أخرى رقم «ص ن 4463» على طريق «القطامية - العين السخنة» اتجاه السخنة، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم نقل 5 منهم بسيارة ملاكي إلى فرع إسعاف عتاقة.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ استقبل 8 مصابين في حادث تصادم سيارتين ملاكي، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم.