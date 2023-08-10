مصرع شخص في انقلاب سيارة نقل على طريق القطامية - السويس

لقي شخص مصرعه في انقلاب سيارة نقل على طريق القطامية - السويس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وإزالة آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة على طريق القطامية

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات المارة، بطريق السويس – القطامية يفيد بانقلاب سيارة، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس.

وتوجهت قوة من تأمين الطرق لموقع الحادث لإجراء المعاينة، والتي أسفرت عن انقلاب سيارة نقل لشخص يدعى ياسر إسماعيل عبدالفتاح، 47 سنة مقيم بمحافظة الشرقية.