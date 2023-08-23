«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 34 درجة، مشيرة الى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط وبها كميات من بخار المياه، ما يعني ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد في فترة الظهيرة، وكذلك المحافظات التي تطل على البحر المتوسط، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية وشمال وجنوب الصعيد وشمال الصعيد.

ومع نهاية اليوم وغياب أشعة الشمس يحدث تحسن كبير في درجات الحرارة، إذ تكون الأجواء معتدلة في المحافظات خاصة مع فترات المساء، مع وجود نشاط نسبي في الرياح ما يقلل إحساس نسب الرطوبة ويستمر ذلك حتى الصباح الباكر.

كما أن نشاط الرياح يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في أقصي جنوب البلاد في حلايب شلاتين وأبو سمبل والمناطق الحدودية.