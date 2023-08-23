حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود في النهار طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في المساء.

حالة الطقس في الصباح

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وفي الصباح تظهر سحب منخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

أمطار ورياح على عدة مناطق

ومن المتوقع أيضًا، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد، لا سيما في حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتشهد المناطق الشمالية وخاصة خليج السويس نشاط رياح تسبب حالة من اضطراب الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.