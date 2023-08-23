رياح مثيرة للأتربة خلال الساعات المقبلة.. هل نشهد عاصفة رملية؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، لكنها لن تصل لمرحلة العاصفة الرملية.

وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، تعمل على اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وتصل سرعتها إلى 70 كيلومترا في الساعة، وتعمل على ارتفاع الأمواج نحو 3.5 متر، ما يؤثر على الملاحة البحرية مع وجود اضطراب لحركة الأمواج على كلا من ( شرم الشيخ - الغردقة - مرسى علم).

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت إلى أن ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 - 3 متر، في حين تتعرض محافظات جنوب الصعيد إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا خاصة على الطرق والمناطق المفتوحة ذات الظهير الصحراوي، ولن تصل لحد العاصفة الرملية، وتصل خلال الـ48 ساعة المقبلة إلى القاهرة الكبري.

أمطار رعدية

وأشارت الأرصاد الجوية إلى سقوط الأمطار الرعدية اليوم على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة الآن

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية

السواحل الشمالية 31 درجة مئوية

جنوب سيناء 40 درجة مئوية

شمال الصعيد 37 درجة مئوية

جنوب الصعيد 44 درجة مئوية