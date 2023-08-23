نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالأزهر.. رابط متاح

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، نتيجة تنسيق القبول بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بالأزهر، موضحة أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من هنا، وذلك بكتابة الرقم القومي للطالب.

واجتمع أعضاء اللجنة العليا للتنسيق الإلكتروني بالأزهر لمناقشة آليات إعلان نتيجة القبول بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس القطاع، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بالقطاع، وأعضاء اللجنة.

التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

وأغلق باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية، في 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة انتهى التقديم يوم 17 يوليو 2023، وكان قد فتح التقديم في 25 يونيو الماضي.

شروط القبول في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الشروط للقبول في المستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر، منها أن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا، والصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 9 سنوات.