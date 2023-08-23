بعد إيداعه في السجن.. 10 معلومات عن رئيس الوزراء التايلاندي السابق

بعد نفي رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا 15 سنة خارج البلاد، أمرت المحكمة التايلاندية العليا بإيداعه مرة أخرى في السجن لمدة 8 سنوات، ويأتي ذلك بعد إعلان انتخاب سريتا تافيسين رئيسا للوزراء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وصدرت العقوبة من قبل المحكمة العليا في تايلاند بحق تاكسين الذي يبلغ من العمر 74 عامًا، وترتبط هذه العقوبة بثلاث قضايا تمت إدانته فيها غيابيًا، وتشمل هذه القضايا ارتباطه بشركته السابقة شينكورب، وقضية قروض مصرفية، وجائزة اليانصيب.

من هو رئيس وزراء تايلاند السابق؟

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أبرز المعلومات عن رئيس وزراء تايلاند السابق:

- وُلد تاكسين في عائلة من تجار الحرير من أصل صيني في عام 1949 في مدينة شيانج ماي الشمالية، وأصبح شرطيًا في عام 1973 قبل أن يسعى للحصول على شهادات عليا في الولايات المتحدة.

- وعند عودته، أسس وكالة كمبيوتر نشأها لتصبح أكبر شبكة للهاتف المحمول في تايلاند، «Shin Corporation»، والتي وضعت الأساس لصعوده ليصبح أحد أغنى الرجال في البلاد.

- دخل تاكسين ثريًا بشكل متزايد السياسة في منتصف التسعينيات، وشغل في البداية منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء.

- في عام 1998، أسس التايلاندي راك تاي «التايلانديون يحبون التايلانديون» الذي قاده إلى السلطة، وبدأ رئاسة الوزراء في عام 2001 حيث وسع الإنفاق على الرعاية الصحية والتنمية الريفية وإعانات الزراعة، ويُسمى « ثاكسينوميكس».

- وأطلق تاكسين على نفسه لقب «رئيس الوزراء التنفيذي» الأول في تايلاند، وواجه اتهامات ملكية بأنه يقوض النظام الملكي الموقر، وهو ما نفاه.

- انفجر الغضب الشديد في عام 2006 عندما باع أسهمه في شركة شين مقابل 73.3 مليار بات لشركة تيماسيك السنغافورية.

- واشتكى خصومه من تضارب المصالح، زاعمين أن عائلة رئيس الوزراء لم تدفع ضريبة على أرباح رأس المال من الصفقة، لذلك استغل الجيش غضب الطبقة الوسطى للقيام بانقلاب غير دموي في سبتمبر 2006 عندما كان تاكسين في الخارج، لكن الموالين له استمروا في الفوز في الانتخابات العامة.

- وبدلاً من محاربة تهم الفساد، التي قال إنها ذات دوافع سياسية، تخطى تاكسين الكفالة ونفي في البداية في بريطانيا، حيث اشترى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الممتاز، ووصف منتقدوه الشراء بأنه وسيلة للتحايل السياسي.

- عاد إلى تايلاند في أوائل عام 2008 لمواجهة التهم القانونية المختلفة المرفوعة ضده لكنه ذهب إلى مكان نفيه بعد أشهر.

- ويواجه ثاكسين سنوات في السجن بعد إدانته بالكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة.