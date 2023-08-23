الصين في قمة بريكس: نؤيد ضم دول جديدة للتجمع من أجل شراكة استراتيجية

دفعت الصين باتجاه توسيع مجموعة بريكس، في حين تسعى رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية، خلال قمة بريكس 2023، حيث تمثل دول بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدى مزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرج وتستمر ثلاثة أيام.

وينتاو: مجموعة بريكس هي قوة إيجابية وراسخة

وفي خطاب ألقاه بالإنابة عنه وزير التجارة الصيني وانج وينتاو في افتتاح قمة بريكس في جنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء، شدد الرئيس الصيني شي جين بينج على أن «الهيمنة ليست في الحمض النووي للصين»، مشيرا إلى أن المحادثات في جوهانسبرغ لا ترمي إلى الطلب من دول اختيار طرف ضد آخر أو خلق مواجهة جماعية، بل توسيع نطاق هندسية السلام والتنمية.

وأضاف وينتاو: «بغض النظر عن أي مقاومة قد تواجهها، مجموعة بريكس هي قوة إيجابية وراسخة من أجل النوايا الحسنة وهي تنمو باستمرار، سنقيم ضمن قمة بريكس شراكة استراتيجية أقوى، وسندفع قدما نحو توسيع نطاق العضوية والمساعدة في جعل النظام العالمي أكثر عدالة وإنصافا».

سوليفان: واشنطن لا ترى أن بريكس بصدد التحول لمنافس جيوسياسي لها

في سياق متصل قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك سوليفان، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترى أن مجموعة بريكس بصدد التحول إلى منافس جيوسياسي لواشنطن، مشددا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع قدما باتجاه علاقات قوية وإيجابية مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.