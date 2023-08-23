قاربت 8 ملايين جنيه.. أكرم حسني يتربع على عرش إيرادات الأفلام بـ«العميل صفر»

نجح الفنان أكرم حسني في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر في السينمات المصرية من خلال فيلم «العميل صفر» على مدار الأسبوع الأول لعرضه في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم 922 ألف جنيه عن أمس الثلاثاء، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وارتفعت إيرادات فيلم «العميل صفر» خلال الأسبوع الأول في دور العرض السينمائي، محققا 7 ملايين و930 ألف جنيه، كما حقق الفيلم ردود أفعال إيجابية عديدة من قبل المشاهدين الذين أشادوا بالفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل فيلم «العميل صفر»

يعتبر فيلم «العميل صفر» البطولة المنفردة الأولى للفنان أكرم حسني في السينما، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يرغب في أن يكون بطلا وهو ما يوقعه في عدد من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، منذر رياحنة، أسماء أبو اليزيد وفيدرا بالإضافة إلى فاطمة البنوي، من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.