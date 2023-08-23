«بيت الروبي» يحقق 201 ألف جنيه في السينمات خلال يوم واحد

يواصل فيلم «بيت الروبي» للمخرج بيتر ميمي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر للأسبوع التاسع على التوالي، وجاء في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية محققا 201 ألف جنيه عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نجح فيلم «بيت الروبي» في تحقيق إيرادات بلغت 1.9 مليون جنيه، مما يرفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم منذ طرحه في دور العرض السينمائي في 30 يونيو الماضي، محققا 124 مليونًا و656 ألف جنيه، ونجح في أن يحصل على لقب الفيلم الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

تفاصيل فيلم «بيت الروبي»

تدور أحداث فيلم «بيت الروبي» حول إبراهيم الروبي الذي يعيش برفقة عائلته الصغيرة في مكان نائي بعد تعرضه لأزمة كبيرة، ولكن تقوده الظروف إلى العودة إلى القاهرة مرة أخرى ليصطدم بواقع الحياة الجديدة خاصة مع تعاظم دور التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.

يجمع الفيلم في بطولته النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بجانب عدد من النجوم من بينهم: نور، تارا عماد، حاتم صلاح، محمد عبد الرحمن «توتا» وسارة عبد الرحمن، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.