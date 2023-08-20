فيلم بيت الروبي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الإيرادات ويربح 271 ألف جنيه أمس

حافظ فيلم بيت الروبي، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، على مكانته بين الأفلام الأخرى المتنافسة، بعد نجاحه في دخول دائرة الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم بيت الروبي حقق أمس 271 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ورغم طرح أكثر من فيلم جديد خلال موسم الصيف، لكنه لا زال يتصدر قائمة الإيرادات.

أحداث فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.