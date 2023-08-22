فيلم «بيت الروبي» يحقق 217 ألف جنيه إيرادات بالسينمات في 24 ساعة

حقق إيرادات فيلم «بيت الروبي» في شباك التذاكر إيرادات بلغت 217 ألفا و227 جنيها، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، حيث تصدر فيلم العميل صفر بنحو 953 ألف جنيه أمس، وفيلم «وش في وش» نحو 703 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي 123 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، ليدخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا بالسينما المصرية، ولنصيب كريم عبدالعزيز عدة أفلام أخرى منها «كيرة والجن» و«الفيل الأزرق 2».

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.