رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيلم «بيت الروبي» يحقق 217 ألف جنيه إيرادات بالسينمات في 24 ساعة

كتب:

هبة أمين
02:20 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
أبطال فيلم بيت الروبي

أبطال فيلم بيت الروبي

حقق إيرادات فيلم «بيت الروبي» في شباك التذاكر إيرادات بلغت 217 ألفا و227 جنيها، وجاء في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية، حيث تصدر فيلم العميل صفر بنحو 953 ألف جنيه أمس، وفيلم «وش في وش» نحو 703 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وتتجاوز حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي 123 مليون جنيه على مدار 8 أسابيع منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي يوم 21 يونيو من الشهر الماضي، ليدخل ضمن قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا بالسينما المصرية، ولنصيب كريم عبدالعزيز عدة أفلام أخرى منها «كيرة والجن» و«الفيل الأزرق 2».

 

أبطال فيلم بيت الروبي

 فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

 

اقرأ المزيد:

فيلم بيت الروبي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الإيرادات ويربح 271 ألف جنيه أمس

فيلم بيت الروبي يواصل تحقيق الإيرادات.. ويتجاوز الـ123 مليون جنيه

248 ألفا و768 جنيها إيرادات فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز خلال يوم

122.7 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في شهرين

فيلم بيت الروبي يحقق 437 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

122 مليون جنيه إيرادات فيلم بيت الروبي في دور العرض

المخرج بيتر ميمي: فيلم «بيت الروبي» يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية

إيرادات فيلم بيت الروبي تقترب من 120 مليون جنيه بعد 7 أسابيع عرض
بقلم هبة أمين