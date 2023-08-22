703 آلاف جنيه إيرادات فيلم «وش في وش» بالسينمات خلال يوم.. المركز الثاني

حقق فيلم «وش في وش»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الاثنين تقدر بـ703 آلاف و732 جنيها، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، والتي تصدرها فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني، والذي حقق أمس 953 ألفا و780 جنيها، وذلك بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم «وش في وش»، حاجز 4 ملايين جنيه في شباك تذاكر السينما، خلال 6 أيام عرض، فيما حقق فيلم «العميل صفر»، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني، أكثر من 6 ملايين جنيه.

أبطال فيلم «وش في وش»

فيلم «وش في وش» بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وسامي مغاوري، ومحمود الليثي، وأحمد خالد صالح، ودنيا سامي، وخالد كمال، وتأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم «وش في وش»

وتدور قصة فيلم «وش في وش»، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تضطر الظروف لأن تتجمع عائلة الزوجين في شقة واحدة لمدة 24 ساعة، ولا يستطيع أحد منهم المغادرة، الأمر الذي يضعهم في مأزق شديد مع اختلاف المستوى الاجتماعي والثقافي بين الأسرتين.