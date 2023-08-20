إجمالي إيرادات فيلم وش في وش يصل إلى 3 ملايين جنيه في 4 أيام عرض

تخطت إيرادات فيلم وش في وش، حاجز الـ3 ملايين جنيه في شباك تذاكر السينما خلال 4 أيام عرض، واحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، يسبقه في المركز الأول فيلم العميل صفر الذي حقق نحو 5 ملايين جنيه على مدار الأيام الأربعة الماضية، ليتفوق الثنائي في الإيراد اليومي على فيلمي مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، وع الزيرو بطولة محمد رمضان، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم وش في وش، بالسينما في أول أيام عرضه الأربعاء الماضي نحو 507 آلاف جنيه، وفي اليوم الثاني جاءت إيراداته بنحو 811 ألف جنيه، وفي اليوم الثالث حقق نحو مليون و31 ألف جنيه، وحقق أمس السبت نحو 854 ألف جنيه.

أزمات العائلة في فيلم وش في وش

وتدور قصة فيلم وش في وش، خلال يوم واحد فقط، حيث تنقلب حياة زوجين عندما تأتي عائلتيهما في نفس الوقت، ويلتقي الجميع داخل شقة واحدة، لتتصاعد المواقف والأزمات في ظل اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بين الأسرتين، بشكل يحمل مزيجًا من الكوميديا والدراما.

فيلم وش في وش

ويجسد محمد ممدوح وأمينة خليل شخصية زوجين، فيما تتكون العائلتين من بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.