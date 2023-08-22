نصائح لتقوية المناعة ومواجهة متحور كورونا الجديد.. بينها النوم 7 ساعات

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن روشتة علاجية لتقوية جهاز المناعة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن رصد أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد «إيريس»، لتقوية اجهاز المناعة لمحاربة أي فيروسيات.

تقوية جهاز المناعة

وقال أمجد الحداد مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن تقوية جهاز المناعة للتصدي لمتحور كورونا الجديد أيريس، تنقسم لجزئين، الأول يعتمد على كبسولات غذائية، والجزء الثاني عبارة عن عادات يومية يمارسها الشخص على مدار اليوم.

وتابع: الجزء الأول لتقوية جهاز المناعة وحمايته من متحور فيروس كورونا الجديد أيريس، يعتمد على نظام غذائي يحتوي على تناول نسب عالية من البروتين قليلة الدسم، وتناول المسكرات والبقوليات لاحتوائها على عنصر الزنك، بجانب الإكثار من تناول السلطات والخضروات، والتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر.

كما يجب الابتعاد عن المواد الحافظة والأكلات السريعة، بجانب تجنب الإفراط في المياه الغازية، لأن هذه الأشياء تسبب ضعف لجهاز المناعة.

وشدد الحداد على ممارسة الرياضة بصورة يومية، بجانب الابتعاد عن التدخين، لأن متحور كورونا الجديد أيريس من الأمراض التنفسية التي تنتقل من شخص لآخر، بالإضافة إلى النوم مبكرا ولمدة 7 ساعات على الأقل، بجانب العامل النفسي، وعدم الذعر من المتحور الجديد.

تحذير هام للأطفال

وحذر الحداد، الأطفال من الأطعمة السريعة والوجبات السريعة، بجانب التوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير، لأن هذه الأطعمة تقلل من جهاز المناعة، مشيرًا إلى أن تناول المشروبات الدافئة الغنية بفيتامين سي تساعد على تقليل التهابات الحلق.