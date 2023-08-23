حركة تنقلات بين قيادات مصر العليا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، 5 قرارات جديدة شملت حركة تنقلات بين عدد من القيادات بالقطاعات التجارية والإدارية والضبطية القضائية، بعد الاطلاع علي القانون رقم 18 لسنة 1998 بشأن الحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء والتوليد وتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1976 والقانون رقم 164 لسنة 2000 وعلي لائحة نظام العاملين بالقابضة للكهرباء

قرارات نقل القيادات بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

وجاءت قرارات نقل قيادات العاملين بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء كالآتي:

- القرار 105 لسنة 2023 بنقل المحاسب عبد المنصف مصطفي محمد عبد الرحيم مدير عام الشئون التجارية بجنوب سوهاج بقطاع توزيع كهرباء سوهاج للعمل في وظيفة مدير عام الوحدة الإدارية بقطاع توزيع كهرباء قنا.

- القرار 106 لسنة 2023 بنقل المحاسب محمد زكريا محمد عثمان مدير عام الوحدة الإدارية بقطاع كهرباء قنا للعمل بوظيفة مدير عام الشئون التجارية جنوب سوهاج بقطاع توزيع كهرباء سوهاج.

- القرار 107 لسنة 2023 بنقل المحاسب محمود فتحي هاشم عبد الغني مدير عام الشئون التجارية بشمال سوهاج للعمل بوظيفة مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي.

- القرار رقم 108 لسنة 2023 بنقل المحاسب معتز محمد عبد العزيز حسين مدير عام التفتيش التجاري بالمركز الرئيسي للعمل في وظيفة مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي.

- القرار رقم 109 لسنة 2023 بنقل المحاسب تحمد شحتو محمد ابازيد مدير عام خدمة العملاء بالمركز الرئيسي للعمل في وظيفة مدير عام الضبطية القضائية بالمركز الرئيسي.