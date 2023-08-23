تعيينات بشركة الكهرباء في عدد من المحافظات.. اعرف الوظائف المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالديوان العام، وعدد من المناطق التابعة لها في القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة ومصر الوسطي ومصر العليا وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2023.

أماكن احتياجات وظائف شركة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2023 نوعية وأماكن توافر الوظائف القيادية الشاغرة بالمناطق التابعة كالتالي:

أولا: وظائف الديوان العام

- رئيس القطاع المركزي للوقاية والاختبارات والقياس بقطاعات الاتصالات والحاسبات والوقاية.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية المركزية بقطاع الشؤون المالية.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات نظم الوقاية بقطاعات مشروعات نظم الوقاية والاتصالات بقطاعات المشروعات المركزية.

- مدير عام الإدارة العامة لدراسات شبكات منطقتي مصر الوسطي ومصر العليا بقطاع دراسات الشبكات.

- مدير عام الإدارة العامة لمركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة.

- مدير عام الإدارة العامة المدنية لمشروعات الخطوط والكابلات للجهد الفائق.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات الجهد العالي بقطاع المشروعات المركزية للجهد العالي.

ثانيا: وظائف منطقة القاهرة

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شرق بقطاع شبكات الجهد الفائق.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شرق بقطاع شبكات الجهد العالي.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم التشغيل للأجهزة الفنية المعاونة قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

ثالثا: وظائف منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات شرق الجهد الفائق.

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير ومراقبة الجودة غرب الدلتا.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات غرب الدلتا بقطاع مشروعات غرب الدلتا.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل

- مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات «أبو المطامير - النوبارية - البستان - بقطاع شبكات غرب الدلتا».

رابعا: وظائف منطقة كهرباء الدلتا

- مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات القطاع الجنوبي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

- مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

خامسا: وظائف منطقة كهرباء القناة

- مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بالسويس والبحر الأحمر بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

- مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والتحكم بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات الشرقية والعاشر.

سادسا: وظائف منطقة كهرباء مصر الوسطى

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات سمالوط 500 ك ف بقطاع شبكات المنيا.

- مدير عام الإدارة العامة لمحطة محولات شمال أسيوط.

- مدير عام الإدارة العامة لمشروعات محطات المحولات بالمنيا.

- مدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات أسيوط والوادي الجديد بقطاع الوقاية والاختبارات والقياس.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها المنيا.

سابعا: وظائف منطقة كهرباء مصر العليا

- رئيس قطاع شبكات الكهرباء أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومقرها أسوان.

- مدير عام الإدارة العامة لوسائل النقل ومقرها أسوان.