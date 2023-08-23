مصرع رضيعة وإصابة 3 من أسرتها في انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، وأصيب 3 آخرين من أسرتها اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي في اتجاه المنيا بدائرة مركز شرطة سمسطا التابعة لدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

سيارتا إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا المركزي

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة وتدعى «جوليا.ا.خ» تبلغ من العمر عام ونصف، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت إشراف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن إصابة والدها ويدعى «أيمن.خ.ح» 43 سنة، عامل، مصابا باشتباه كسر باليد اليسرى، ووالدتها «سمية.ص.س» 39 سنة، ربة منزل مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وشقيقتها «إنجي.ا.خ» 12 سنة، طالبة مصابة بسحجات بالذراع الأيمن، وجميعهم مقيمون بإمبابة محافظة الجيزة.

وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.