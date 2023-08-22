مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة بني سويف 2023

أعلنت جامعة بني سويف، عن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2023-2024، مشيرة في تقرير صادر عنها، إلى بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد الأحد الموافق 3 سبتمبر المقبل.

وأعلنت الإدارة الطبية بالجامعة عن الجدول الزمني للكشف الطبي لجميع كليات الجامعة، كالتالي:

الفترة من يوم 3 إلى 7 سبتمبر المقبل

- كليات الطب البشري، والبيطري، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر

كليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية.

الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر

كليات التربية، ورياض أطفال، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية.

الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر

- كليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفني للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية.

الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر

- كليات الحقوق والتجارة والآداب.

الفترة ما بين 8 إلى 12 أكتوبر

للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبي.

وشدد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، موضحا أن الطلاب المتقدمين للكشف الطبي عليهم إبراز إثبات الشخصية الرقم القومي، فضلاً عن استمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، قبل دخول القاعة المخصصة للكشف الطبي.