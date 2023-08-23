«ماجستير ودكتوراه».. شروط القيد بكلية الدراسات العليا ببني سويف 2023

أعلنت جامعة بني سويف، شروط ومستندات وكيفية القيد بالدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» بكلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة للعام الجامعي 2024-2023، موضحة الشروط العامة ومختلف التفاصيل.

ولفتت الجامعة إلى أنه يتم التقديم والقيد كالتالي:

- يقوم الطالب بملء استمارة التسجيل الموجودة على الموقع الالكترونى الرسمى للكلية.

- الموافقة على شروط القيد.

- الضغط على زر تسجيل.

- يقوم الطالب بطباعة استمارة التسجيل وتشمل على بيانات الطالب وبيانات القيد ورقم الاستمارة المسلسل.

- يحضر الطالب المستندات اللازمة للقيد والاستمارة التي قام بطباعتها ومراجعة الموظف المختص بقسم الدراسات العليا بالكلية للتأكد من توافر شروط ومستندات القيد.

- يوقع الموظف المختص.

- يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة من خلال منافذ فورى داخل وخارج جامعة بني سويف.

- مراجعة الكلية لتسليم الأوراق وإيصال السداد للموظف المختص وبذلك يعتبر الطالب قد تم قيده للعام الجامعى 2023-2022.

ثانيا: الشروط العامة

- يشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عال معترف به من إحدى الجامعات المصرية ، أو معتمدًا بقرار من المجلس الأعلى للجامعات .

- أن يكون قد سجل بياناته على الموقع الإلكتروني «الإنترنت » ولديه استمارة التقديم محددة الميعاد و المسلسل.

- أن يتقدم الطالب أو الطالبة بأوراقه شخصيًا ، ولا تقبل الأوراق من أحد غيره إطلاقًا.

- الدراسة بنظام الفصلين .

- يلتزم الطالب ببنود اللائحة التي تنظم الدراسة بالدبلوم العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا

- استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني ( الإنترنت ) محددة بالميعاد و المسلسل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- 6 صور شخصية حديثة للمتقدم 4*6.

- أصل المؤهل الجامعي.

- أصل بيان الدرجات أصل شهادة الميلاد «الرقم القومي».

- موافقة جهة العمل للعاملين «أصل + 2صورة» من إيصال سداد الرسوم ( المصروفات ) والمستلم من خدمة فورى.

- يحتفظ الطالب بصورة من إيصال السداد.