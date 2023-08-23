«ماجستير ودكتوراه».. شروط القيد بكلية الدراسات العليا ببني سويف 2023
كتب:
أسماء زايد
06:29 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
جامعة بني سويف
أعلنت جامعة بني سويف، شروط ومستندات وكيفية القيد بالدراسات العليا «ماجستير ودكتوراه» بكلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة للعام الجامعي 2024-2023، موضحة الشروط العامة ومختلف التفاصيل.
ولفتت الجامعة إلى أنه يتم التقديم والقيد كالتالي:
- يقوم الطالب بملء استمارة التسجيل الموجودة على الموقع الالكترونى الرسمى للكلية.
- الموافقة على شروط القيد.
- الضغط على زر تسجيل.
- يقوم الطالب بطباعة استمارة التسجيل وتشمل على بيانات الطالب وبيانات القيد ورقم الاستمارة المسلسل.
- يحضر الطالب المستندات اللازمة للقيد والاستمارة التي قام بطباعتها ومراجعة الموظف المختص بقسم الدراسات العليا بالكلية للتأكد من توافر شروط ومستندات القيد.
- يوقع الموظف المختص.
- يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة من خلال منافذ فورى داخل وخارج جامعة بني سويف.
- مراجعة الكلية لتسليم الأوراق وإيصال السداد للموظف المختص وبذلك يعتبر الطالب قد تم قيده للعام الجامعى 2023-2022.
ثانيا: الشروط العامة
- يشترط أن يكون حاصلاً على مؤهل عال معترف به من إحدى الجامعات المصرية ، أو معتمدًا بقرار من المجلس الأعلى للجامعات .
- أن يكون قد سجل بياناته على الموقع الإلكتروني «الإنترنت » ولديه استمارة التقديم محددة الميعاد و المسلسل.
- أن يتقدم الطالب أو الطالبة بأوراقه شخصيًا ، ولا تقبل الأوراق من أحد غيره إطلاقًا.
- الدراسة بنظام الفصلين .
- يلتزم الطالب ببنود اللائحة التي تنظم الدراسة بالدبلوم العام.
الأوراق المطلوبة للتقديم بدبلومات الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا
- استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني ( الإنترنت ) محددة بالميعاد و المسلسل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
- 6 صور شخصية حديثة للمتقدم 4*6.
- أصل المؤهل الجامعي.
- أصل بيان الدرجات أصل شهادة الميلاد «الرقم القومي».
- موافقة جهة العمل للعاملين «أصل + 2صورة» من إيصال سداد الرسوم ( المصروفات ) والمستلم من خدمة فورى.
- يحتفظ الطالب بصورة من إيصال السداد.