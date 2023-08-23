30 شركة بالقطاع الخاص توفر فرص عمل للمصريين واللاجئين.. اعرف التفاصيل

أكدت عدة شركات بالقطاع الخاص على توافر فرص عمل سيجري الإعلان عنها خلال ملتقى توظيفى للشباب، يعقد غدا الخميس بمحافظة الإسكندرية.

ويعقد الملتقى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة للإدارة المركزية لتمكين الشباب، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

ويستهدف ملتقى التوظيف الشباب المصريين واللاجئين المهاجرين، عبر غسامات وحضور لأكتر من 30 شركة بمختلف المجالات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالى تفاصيل الملتقى التوظيفى للشباب بمحافظة الإسكندرية، وكيفية المشاركة.

الوظائف المتاحة بالملتقى التوظيفي في الإسكندرية

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه على الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل الدخول عبر اللينك التالى من هنا لمعرفة الوظائف المتاحة والشركات التي ستشارك في الملتقى.

ميعاد ومقر إنعقاد الملتقى التوظيفي بالإسكندرية

- يعقد الملتقى على هامش فعاليات «صيف شبابنا».

- يعقد الملتقى بمركز شباب أبو قير.

- يبدأ الملتقى الساعة 3 مساء وحتى الساعة 7 مساء.

- يعقد الملتقى بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

- يعقد الملتقى بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

- يعقد الملتقى بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

كيفية حضور ملتقى التوظيف بالإسكندرية

يجب على الراغبين فى حضور الملتقى التسجيل مجانا فى الاستمارة التالية: https://docs.google.com/.https://adminlive.elwatannews.com/1r2ozv3g.https://adminlive.elwatannews.com/edit

تكلفة حضور الملتقى:

تذكرة الدخول مدعومة بالكامل والمشاركة مجاناً.

تفاصيل أنشطة الملتقى التوظيفي بالإسكندرية:

الملتقى عبارة عن 3 مراحل..

- اختار مجال شغلك «سيتم مساعدة الشباب على إختيار الوظيفة المناسبة عن طريق المناقشات خلال اليوم».

- مرحلة الإستعداد للمجال المختار من قبل الشباب «طور مهاراتك عشان تكون مستعد لسوق العمل وناقش مع مدرب متخصص الـCV».

- المقابلة الشخصية.. وهى أهم مرحلة «قدم واعمل مقابلة عمل في الشركة اللي اخترتها من الشركات المشاركة في الملتقى».