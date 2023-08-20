وظائف شاغرة في عدة شركات بالغربية.. اعرف الراتب والشروط

أعلنت عدة شركات بمحافظة الغربية، توافر فرص عمل مختلفة بعدد من المناطق، وفقًا لما أوضحت مديرية العمل بالمحافظة، وتتضمن الوظائف المتاحة عمال وسائقين ومسؤولين تخطيط.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية تفاصيل فرص العمل المتاحة بحسب ما أعلنت مديرية العمل في محافظة الغربية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء:

وظائف بمصنع

أعلن أحد المصانع بالمحافظة عن حاجته للوظائف التالية:

-10 عمال تقفيل كرتون

-3 فنيين رابع ألوان

- 5 أفراد أمن

- 2 فني طباعة فرخ

-3 عمال نظافة رجال وسيدات

-2 مراقب كاميرات

-10 عمال أرضية رجال وسيدات

شروط القبول في الوظيفة

- مؤهل متوسط

- السن من 18 إلى 40 سنة

- خبرة سنة

كيفية التقديم للوظيفة

الذهاب للتقديم للوظيفة بمقر العمل بعزبة رياض التابعة للمحلة الكبرى وتحديد الراتب حسب المقابلة.

فرص عمل بإحدى الشركات

وأوضحت إحدى الشركات بالغربية عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

-5 عمال تحميل مخزن

- 4 سائقين

- 5 مندوبين مبيعات

شروط القبول في الوظيفة

- الحصول على مؤهل عالي أو متوسط

- السن من 25 إلى 35 عاما

كيفية التقديم للوظيفة

للراغب في التقدم للوظيفة الذهاب لمقر العمل بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، وتحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

فرص عمل بمصنع ملابس طبية

فيما أعلن أحد مصانع الملابس الطبية بمركز قطور عن فرص عمل براتب يبدأ من 3500 إلى 4000 جنيه.

وتتمثل الوظائف في التالي:

-2 مدير إنتاج من الجنسين

-1 مسؤول تخطيط

-1 سائق نصف نقل

شروط القبول في الوظيفة

- مؤهل عالي

- 5 سنوات خبرة

- أن يكون السن من 25 إلى 45 عاما

كيفية التقديم للوظيفة

للراغب في التقدم للوظيفة الذهاب لمقر العمل بعزبة دبشة بمركز قطور في محافظة الغربية.