بعد رفع كفاءتها.. تسليم 20 منزلا لأهالي أكثر احتياجا في الأقصر

سلمت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أهالي مركز الطود بمحافظة الأقصر 20 منزلا بعد رفع كفاءتها بالخدمات الأساسية (أسقف- محارة – دهان – بلاط – سباكة – كهرباء).

20 منزلا جديدا للأهالي في الأقصر

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكل محافظات الجمهورية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشارت المؤسسة إلى أن الـ20 منزلا الذين جرى رفع كفائتها كان بينها منازل جرى هدمها بالكامل وإعادة بنائها وتسليمها لأهالينا بالمركز، مشيرة إلى أن هناك 12 منزلا آخر جاري رفع كفاءتهم وتسليمها للأهالي عقب الانتهاء من تطويرها.

800 منزل في قطاع التنمية العمرانية

ولفتت المؤسسة إلى أن قطاع التنمية العمرانية بالمؤسسة يغطي من 700 إلى 800 منزل، وتركز جهود التنمية العمرانية في الوقت الحالي في محافظتي الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى العمل بكل المحافظات الفترة المقبلة لدعم المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.