عضو التحالف الوطني: نعمل على توزيع شنط المدارس وأدوات الدراسة لغير القادرين

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يسعى إلى إعطاء أولوية خاصة لقطاع التعليم والاهتمام به دائما، فالتحالف يعتبر أن التعليم أحد أهم محاور التنمية في مصر، وبالتالي هناك اهتمام بكل مفردات العملية التعليمية في مصر، والارتقاء بها هو شغل شاغل للتحالف من خلال كل مؤسساته.

التحالف اهتم بتقديم سلاسل من الخدمات المتكاملة في مجال دعم العملية التعليمية

وأضاف عضو التحالف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه خلال الأيام القليلة الماضية، اهتم التحالف بتقديم سلاسل من الخدمات المتكاملة في مجال دعم العملية التعليمية لبداية عام دراسي جديد ومنها الاهتمام برفع كفاءة المدارس وخصوصا المدارس في القرى الأكثر احتياجا، وذلك مثلما قامت مؤسسة «صناع الخير للتنمية» لإعادة إعمار ورفع كفاءة مدرسة النواورة الابتدائية المشتركة بقرية النواورة بمركز البداري محافظة أسيوط، فضلا عن الاهتمام بدعم الطلاب من خلال تنظيم سلاسل من القوافل الطبية لدعم صحة الأطفال، كذلك إطلاق مبادرات مبادرات إنسانية رائدة لدعم الطلاب غير القادرين والأولى بالرعاية من خلال توزيع شنط المدارس وأدوات الدراسة على هؤلاء الطلاب في كل محافظات الجمهورية.

توفير منح دراسية للطلاب النابغين

وتابع: «التحالف اهتم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال تكريم الأوائل والنابغين في كل أنحاء الجمهورية، وبخاصة أوائل الشهادات المختلفة، كما اهتم بتوفير منح دراسية للطلاب النابغين وبخاصة غير القادرين في الجامعات التكنولوجية باعتبارها مجال التعليم الواعد خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك من خلال مبادرة (تكافؤ) التي يطلقها التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم الطلاب النابغين في الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية».