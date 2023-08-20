عضو التحالف الوطني: حققنا طفرة في العمل التطوعي داخل مصر

قالت الدكتورة مروة ياسين، رئيس جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف حقق طفرة كبيرة وهامة في مجال العمل التطوعي والتنموي داخل مصر، فضلا عن أن العمل المدني يعتبر شريكا رئيسيا وأساسيا في عملية الإصلاح والتنمية، التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي للحكم.

التحالف قوة موحدة على أرض الواقع

وأضافت رئيس جمعية الباقيات الصالحات في تصريحات لـ«الوطن»، بأن العمل المدني من مقومات الدولة المصرية سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وما إلى ذلك، وأهم ما يتميز به التحالف هو بأنه له قوة موحدة على أرض الواقع، وذلك من خلال بيانات مدققة عن الفئات الأكثر احتياجا، لضمان وصول المساعدات لها، فضلا عن أن التحالف عمل على تعزيز وتوحيد الجهود لكافة القوى الوطنية من المجتمع المدني، والعمل تحت مظلة وطنية واحدة.

وأوضحت بأن جمعية الباقيات الصالحات، تعمل على العديد من المشروعات الخيرية منذ إنشائها، ولكن العمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي أكثر ترتيبا ويساعد على وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجا على أرض الواقع، كما أن الجمعية تقوم على صناعة الأمل في عالم الزهايمر وهو موت الذاكرة الإنسانية.