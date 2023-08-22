موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023. النسبة المقررة 10%

مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ومعرفة الطلاب ما تمّ ترشيحه لهم من كليات، يرغب البعض في التحويل أو التقديم على كلية أو جامعة أخرى لكي تكون قريبة من محل سكنه، لذا تتيح وزارة التعليم العالي، تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023.

وفي السطور التالية، نعرض موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023، وفقًا لما كشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية 2023، سيكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري.

خطوات تقليل الاغتراب المرحلة الثانية

ويمكن تقليل الاغتراب بالمرحلة الثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفي حدود النسبة المقررة 10%.

- يمكن تقليل الاغتراب من خلال الضغط هنا، وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والكلية التي يريد الطالب التحويل إليها.

ومن المقرر انتهاء موعد انتهاء تقليل الاغتراب الأولى والثانية 2023، يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري.