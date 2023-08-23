موعد تنسيق جامعة الأزهر 2023 والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية عن تنسيق جامعة الأزهر 2023 بعد إعلان الجامعة، فتح باب التنسيق لمدة أسبوعين، لفئات محددة، ولمدة أسبوعين.

وصدق الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق جامعة الأزهر 2023، بداية من الأحد 20 أغسطس، ولمدة أسبوعين لعدة فئات، تشمل: «السنوات السابقة - إعادة القيد للمستنفدين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية».

تنسيق كليات جامعة الأزهر

ومن المتوقع أن يكون تنسيق جامعة الأزهر 2023، مقاربا للعام الماضي، وكان على النحو التالي:

طب البنين والبنات القاهرة 625 درجة بنسبة 96.15%

طب بنات وبنين دمياط 620 درجة بنسبة 95.38 %

طب بنين وبنات أسيوط 616 درجة بنسبة 94.77 %

صيدلة بنين وبنات القاهرة 607 درجات بنسبة 93.38%

طب الأسنان بنين وبنات القاهرة 615 بنسبة 94.62%

هندسة بنين وبنات القاهرة 591 درجة بنسبة 90.92%

هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%

كلية اللغات والترجمة تخصص عام 373 درجة بنسبة 59.21%

كلية الإعلام 506 درجات بنسبة 80.32%

شريعة وقانون باللغة الإنجليزية بمصروفات 450 درجة بنسبة 71.43%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام 416 درجة بنسبة 66.03%

كلية التربية الرياضية القاهرة 380 درجة بنسبة 60.32%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 371 درجة بنسبة 58.89%

كلية اللغة العربية تخصص عام 348 درجة بنسبة 55.24%

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 374 درجة بنسبة 59.37%.

ضوابط تنسيق جامعة الأزهر2023

كما حددت الجامعة عددا من الضوابط التي يجب مراعاتها عند التسجيل في تنسيق كليات جامعة الأزهر 2023، عبر الموقع الإلكتروني وهي:

- استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها.

- التحويل بين الكليات والشعب المتناظرة دون النظر إلى الحد الأدنى للقبول مراعاة لاغتراب الطالبات

- نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة يكون باستيفاء الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالبة على الثانوية الأزهرية.

- التحويل إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة فصول الفيوم وشعبة الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، من الشعب المتناظرة فقط.

- يكون التحويل مركزيا من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم بالجامعة على أن يقوم الطالب أو الطالبة بتسديد الرسوم المقررة للتحويل.